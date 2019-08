TMW - Lecce, Lucioni: "Vogliamo restare in A e lavoriamo per questo"

Fonte: Marco Conterio

Fabio Lucioni, difensore del Lecce, ha parlato in zona mista al termine della partita persa contro l'Inter. Ecco quanto raccolto da TMW:

Avete concesso un po' troppo all'Inter in questa partita?

"Sicuramente sapevamo che non venivamo a fare una scampagnata. Era una partita difficile prima del fischio d'inizio. L'ingenuità più grande è quella di non aver accorciato sul portatore di palla. Eravamo messi bene in campo e abbiamo anche creato qualche difficoltà all'Inter, quindi ci sono le basi per fare un buon campionato".

Serve qualche giocatore d'esperienza?

"E' una domanda da fare alla società. Io come i miei compagni lavoriamo sodo per arrivare al massimo risultato. Sarà la società a dire se serve qualcosa o no".

Dovete ripartire dai 20 minuti dove avete messo in difficoltà l'Inter?

"Dobbiamo stare con la testa a domenica col Verona. La giocheremo davanti al nostro pubblico e sarà una partita fondamentale. Testa alla prossima e quei 20 minuti devono diventare 90. Possiamo palleggiare meglio e fare male agli avversari".

L'intesa con Rossettini?

"C'è stata una buona sintonia e lavoriamo per questo, per rispondere al meglio a ciò che ci chiede il mister".

Contro il Verona ci sarà un grande pubblico.

"Dovranno essere il 12° uomo in campo e ce la metteremo tutta per togliergli nuove soddisfazioni ma anche per restare in Serie A dopo tutta la fatica che abbiamo fatto per arrivarci".

Si aspettava un Lukaku subito così in palla?

"Un giocatore che guadagna 12 milioni l'anno deve fare la differenza. Siamo stati bravi a contenerlo ma è stato più lesto di noi su una ribattuta. Dobbiamo ripartire dalle cose buone e lavorare".

Che impressione le ha fatto questa Inter?

"L'Inter può lottare per il primo posto e lavorano quotidianamente per l'obiettivo. Il mister è un martello e otterranno sicuramente buoni risultati".