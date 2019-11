TMW - Lecce, ora Farias è italiano. Al lavoro per giocare contro il Cagliari

Fonte: Raimondo De Magistris

Diego Fariasda questa mattina può ufficialmente considerarsi calciatore italo-brasiliano. Presso il Comune di Cagliari l'attaccante classe '90 nato a Sorocaba ha prestato giuramento, ottenendo così passaporto italiano.

Passato dal Cagliari al Lecce la scorsa estate (obbligo di riscatto in caso di salvezza), ha fin qui giocato con la maglia giallorossa solo 292 minuti - realizzando un gol e un assist - a causa di un problemino fisico che adesso è alle spalle. Farias infatti sta recuperando per essere a disposizione di Liverani per la sfida contro il 'suo' Cagliari che andrà in scena domenica al Via del Mare