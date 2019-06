TMW - Lecce, si lavora anche per i rinnovi di Falco e Petriccione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come affermato dal direttore sportivo Mauro Meluso nel corso della conferenza stampa, il Lecce è al lavoro per rinforzare la rosa del prossimo anno. Allo stesso tempo, però, l'obiettivo è quello di blindare i gioielli della promozione: Jacopo Petriccione, che ha già due anni di contratto, potrebbe prolungare di un altro anno così come Filippo Falco. Biagio Meccariello verrà riscattato dal Brescia, per Majer si attiverà la clausola del rinnovo fino al 2022.