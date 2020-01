TMW - Lecce, Sticchi Damiani: "Deiola in chiusura, poi un altro in mezzo"

Fonte: da Milano, Simone Bernabei e Antonio Vitiello

Saverio Sticchi Damiani, numero uno del Lecce, ha parlato a margine dell'Assemblea di Lega. Ecco quanto raccolto dagli inviati di TMW. "Dobbiamo fare un mercato importante in uscita, in entrata stiamo definendo Deiola dal Cagliari. Poi credo faremo un altro intervento a centrocampo, poi vedremo il trequartista".

Cercate una punta?

"No, non la cerchiamo".

Djidji del Torino per la difesa, invece?

"Sì, è un obiettivo ma non è l'unico. Domenica ha giocato titolare, l'operazione credo si sia complicata".

Liverani le ha chiesto Saponara?

"All'allenatore piace, il mister ci ha chiesto la possibilità di valutare lì".

L'avventura di Imbula è al termine.

"Penso di sì, lui e altri sono in uscita: c'è una lista di chi partirà, chi non è funzionale o chi dovrà giocare".

La Mantia è tra chi uscirà?

"Non è in uscita: è importante, ha fatto benissimo l'anno scorso e bene in questa stagione. Se dovesse capitare una situazione importantissima per lui o altri, vedremo. Ha grandi richieste, se ci saranno situazioni vantaggiose per tutti le valuteremo".