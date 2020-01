Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibile colpo del Lecce in queste ultimissime ore di mercato per quanto riguarda la difesa. E' in corso, infatti, una trattativa col Tolosa per Augustin Rogel, centrale uruguaiano classe '97. Il giocatore era stato trattato dal Lecce già la scorsa estate (prima della sua firma col club francese).