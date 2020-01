Fonte: Alessio Alaimo

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Lecce spinge per arrivare al centrocampista ex Palermo, Parma e Torino Afriyie Acquah, attualmente allo Yeni Malatyaspor. I salentini lo vorrebbero a titolo definitivo e starebbero limando gli ultimi dettagli economici, cercando di "forzare" la situazione anche grazie al gradimento del giocatore, che vuole tornare in Italia.