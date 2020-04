tmw Lo sfogo di Tadic, capitano Ajax: "Ingiusta la Champions da primi, ma senza alcun titolo"

Dusan Tadic non ci sta. Il capitano dell'Ajax, nel corso dell'intervista concessa oggi a TuttoMercatoWeb.com, ha sfogato tutto il suo malumore per l'annullamento dell'Eredivisie 2019-2020 a causa dell'emergenza Coronavirus: "Visto che manteniamo la prima posizione in classifica per qualificarci alla prossima Champions, penso che dovremmo anche ottenere il titolo di campioni d'Olanda. Questo è il mio pensiero e, anche se oggi il COVID-19 ha una maggiore importanza rispetto a qualsiasi altra cosa, mi sembra una vera ingiustizia vanificare lo strepitoso cammino che, col mio allenatore e coi miei compagni, avevamo fatto fin qui anche in questa stagione. Sono davvero deluso".