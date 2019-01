TMW - Los Angeles Galaxy, vicino Polenta. Frosinone sullo sfondo

© foto di Federico Gaetano

Un nuovo innesto per i Los Angeles Galaxy. Vicino il difensore Diego Polenta, ex Bari e Genoa. Contatti in corso e trattativa avviata. A Polenta però pensa anche il Frosinone, in virtù dei buoni rapporti tra parte del club e l’agente Bentancur. Polenta verso l’MLS, con il Frosinone che studia la situazione...