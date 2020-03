tmw Lotito arrivato al Consiglio Federale: nessun commento e zero sorrisi

vedi letture

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è arrivato per il Consiglio Federale a Roma. Non certo sorridente il numero uno biancoceleste, che non ha rilasciato commenti ed è entrato per iniziare la riunione con gli altri consiglieri.