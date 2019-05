TMW - Lotito: "Inzaghi? I problemi della Lazio non si discutono per strada"

Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

All'uscita dal Consiglio Federale a Roma, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato brevemente della posizione di Simone Inzaghi alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ci dobbiamo aspettare altri incontri con Inzaghi? I problemi della Lazio verranno affrontati in altre sedi, non si risolvono per strada".