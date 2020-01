© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Summit a Trigoria tra l’agente di Florenzi, Alessandro Lucci e la Roma. Le parti discuteranno dell’offerta ricevuta dal Valencia per il capitano giallorosso. Il club capitolino vuole una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto, mentre i pipistrelli offrono un prestito con obbligo legato alla partecipazione di Soler e compagni alla prossima Champions. Trattativa in corso, Florenzi può volare in Spagna per tornare protagonista e conquistarsi l’Europeo. Il Valencia fa sul serio.