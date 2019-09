TMW - Lucescu: "Muldur ottimo acquisto. Tra un anno sarà in una big"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista concessa da Mircea Lucescu ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, a margine della partita tra vecchie glorie del Pisa per ricordare la figura del presidente Romeo Anconetani, a vent'anni dalla sua scomparsa. L'allenatore, attualmente svincolato, ha parlato dei tanti talenti che ha lanciato nel corso della sua lunga carriera, in particolare quelli turchi che ora giocano in Serie A: "Muldur del Sassuolo è un ottimo giocatore, così come Demiral. Sono ragazzi giovani; il mio impegno era rinnovare una Nazionale vecchia e l'ho fatto prendendo giocatori anche dalla seconda divisione. Calhanoglu e Under hanno aperto la strada, c'è anche Gumus a Lecce. Muldur resterà un anno a Sassuolo, poi lo vedo in una grande squadra".