tmw Luiz Felipe sulle orme di Marquinhos e Thiago Silva? Il PSG punta il centrale della Lazio

Il Paris Saint-Germain guarda in Italia per rinforzare la difesa, ancora una volta. Secondo quanto raccolto da TMW, il ds Leonardo avrebbe infatti messo nel mirino il giovane centrale brasiliano della Lazio, Luiz Felipe (doppio passaporto italiano).

Un classe '97 già protagonista in Serie A (30 presenze solo nell'ultima stagione) e con ulteriori ampi margini di crescita, a cui il club parigino guarda con grande interesse per il possibile dopo-Thiago Silva nella retroguardia di mister Tuchel. Proprio come fu col suo connazionale ex Milan o con Marquinhos ai tempi della Roma.