TMW - Manolas: "Presa tanta merda, adesso risaliamo coi risultati"

Fonte: da Napoli, Raimondo de Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Kostas Manolas, difensore del Napoli, dopo il 4-0 al Genk in mixed zone.

"Non meritiamo questa classifica, dobbiamo concentrarci di più. Oggi è stato importante dopo tante gare senza vittoria. Il passaggio del turno? Il Salisburgo è forte, il girone è stato complicato e in Champions non è mai facile passare. Vincere è dura, non pensate che il 4-0 di oggi sia stato facile dopo tutte queste situazioni... Bravi i ragazzi e lo staff, abbiamo preso merda meritatamente in queste settimane e sono certo che si possa risalire".

Vi sentite più sereni?

"Arriverà dopo due-tre risultati, adesso non c'è".

Perché questa differenza col campionato?

"Non lo so, l'avrei detto ai miei compagni"

E' una vittoria per Ancelotti?

"Non giochiamo per l'allenatore o per altro ma per vincere, anche per i tifosi, per le nostre famiglie, per noi. Le vittorie portano serenità".