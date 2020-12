tmw McKennie raccontato dal ct degli USA: "CR7 il suo mentore. E quel gesto tutto italiano..."

vedi letture

"Così Weston McKennie ha conquistato la Juve e la Serie A". Mr Gregg Berhalter, ct degli Stati Uniti, ha commentato in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com l'ottimo avvio di stagione coi bianconeri del giovane centrocampista texano: "Noi abbiamo sempre creduto in Weston e nelle sue doti, ieri così come oggi. Sono convinto che sia un calciatore in grado di migliorare il campionato italiano. Lo ha già fatto in parte".

Il golazo al Camp Nou è stato sicuramente la ciliegina sulla torta, almeno finora.

"Weston al Camp Nou ha giocato un'altra grande partita, c'è poco da dire. È stato bello vederlo alzare ulteriormente il suo livello di gioco contro Lionel Messi e una big come il Barça. Direi che proprio il gol segnato ai blaugrana è l'esempio perfetto delle sue spiccate qualità nell'inserimento in area avversaria".

McKennie, oltre a convincere sul campo, è già diventato un idolo dello spogliatoio bianconero: avete avuto modo di parlarne?

"Certo, McKennie ci ha parlato con grande entusiasmo di questa sua nuova sfida e ci ha detto che fin dal primo giorno Cristiano Ronaldo lo ha aiutato ad adattarsi alla sua nuova squadra e al suo nuovo Paese".

Alla squadra e al Paese, appunto: ci hanno fatto sorridere le sue immagini col tipico gesto italiano di disappunto durante uno dei vostri ultimi appuntamenti in Nazionale.

"Non sono sorpreso. McKennie è un ragazzo molto amichevole e bravissimo con le lingue, sta imparando l'italiano e la vostra cultura in tempi davvero brevi".

È alla #Juventus da pochi mesi... ma ha già imparato le basi dell’italiano 🤣#McKennie pic.twitter.com/UGJiiw8q1Y — Calcio In Pillole ⚽️ (@CalcioPillole) November 16, 2020