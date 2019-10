Uno dei protagonisti della cavalcata del Lecce, dalla C alla massima serie: se il Lecce è finalmente tornato a giocare nella massima serie il merito è anche e soprattutto del ds Mauro Meluso, presente alla Palermo Football Conference. “Tanto entusiasmo da parte della piazza, ma per noi è una grandissima responsabilità. L’ultimo record di abbonati al Lecce - dice - risale a tanti anni fa, quest’anno abbiamo fatto registrare 19 mila abbonati, un qualcosa di straordinario. Un dato che ci rende orgogliosi, ma allo stesso tempo ci carica di una responsabilità fuori dal comune. C’è grande entusiasmo, c’è tanta passione, c’è voglia di fare di tutto e di più per agguantare la salvezza. Due anni fa c’è stato un contatto fra me e Zamparini, ma è stato un qualcosa di molto superficiale a casa sua, un invito declinato immediatamente proprio perché a Lecce mi sono sempre trovato benissimo. Babacar e Lapadula sono sempre state le prime scelte per la nostra società. Abbiamo ceduto in prestito Felici al Palermo, un giocatore dotato di ottima tecnica, capiremo più avanti se lasciarlo in prestito in Sicilia per crescere oppure no"