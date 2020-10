tmw Mendieta, Pires e Redondo in coro: "Lautaro meglio di Haaland: è pronto per Barça o Real"

Che colpo di mercato consigliereste a Barcellona e Real Madrid? È stato questo il sempre attuale quesito posto agli ambasciatori de LaLiga che hanno partecipato alla Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga in vista del Clásico di oggi. Tante e ben diverse tra loro le risposte, ma su 18 grandi ex calciatori interpellati sono ben cinque coloro che hanno suggerito a entrambe (o semplicemente a una delle due) il colpo Lautaro Martinez.

Queste le loro dichiarazioni sul futuro dell'attaccante dell'Inter raccolte durante l'evento da TMW:

David Albelda, ex Valencia: "Lautaro per il Barcellona, Mbappé per il Real Madrid".

Gaizka Mendieta, ex Valencia e Barcellona: "Pochi dubbi: Lautaro al Barça, Mbappé al Real vista anche la presenza del suo connazionale Zidane in panchina".

Robert Pires, ex Villarreal: "Lautaro più una garanzia difensiva quale Van Dijk per il Barcellona, Mbappé e Haaland per il Real Madrid. I blancos devono iniziare a pianificare il futuro, adesso e non domani".

Fernando Redondo, ex Real Madrid: "Al Real Madrid consiglio Mbappé e Camavinga, che per caratteristiche mi ricorda molto Guti. Per il Barcellona dico invece Lautaro Martinez, un attaccante di grande personalità che potrebbe davvero fare bene ne LaLiga"

Ismael Urzaiz, ex Athletic Club e Real Madrid: "Dico Lautaro Martinez dell'Inter per entrambe: è un calciatore giovane, ma che ha già accumulato tanta esperienza in una big europea come quella nerazzurra. All'Inter la maglia pesa, Real e Barça aspettano un 9 e Lautaro significa gioventù e anche esperienza. Molto meglio lui di Haaland secondo me".

