Nel corso delle celebrazioni per i 50 anni dallo scudetto viola Claudio Merlo, che ha giocato anche nell'Inter ha parlato dei nerazzurri: "Il campionato in generale è stato scialbo e insignificante visto che si giocava solo per il secondo posto e per entrare in Europa. Il futuro di Spalletti? Credo che il tecnico abbia fatto bene, quest'anno meglio della stagione passata. All'Inter pensano che con Conte possano vincere scudetto e Champions, ma è dura. Anche Spalletti è un tecnico che come carattere è simile a Conte che magari ha più esperienza internazionale. Se lo prendono fanno un bell'affare, ma Spalletti può ancora dare tanto"

