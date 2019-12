Fonte: dal nostro inviato, Andrea Losapio

Sesto Pallone d'Oro in carriera per Lionel Messi, che da Parigi commenta brevemente ai cronisti presenti il riconoscimento assegnatogli da France Football: "Voglio ringraziare i miei compagni e la gente di Barcellona, anche per l'affetto di sempre. È un giorno speciale per tutto quello che significa questo premio, sono molto contento e festeggerò con la mia famiglia".

Sei trofei per te, sei nella storia. Ora bisogna vincere col Barcellona.

"Si lavora giorno dopo giorno, oggi mi godo oggi. Domani penserò a quello che ci aspetta. Però nel calcio è tutto così rapido che non riesci a godertelo. È un premio al lavoro".