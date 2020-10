tmw Messi-Inter? Risponde Cambiasso: "Penso sia felice in blaugrana, come sempre"

Esteban Cambiasso, presente al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Milano - si è soffermato sui giocatori argentini della serie A e non solo: "Messi-Inter? Il mercato non lo vivo, aspetto sempre la fine e poi faccio le mie valutazioni. La realtà dice che Leo è ancora a Barcellona e che è ancora motivato a giocare in blaugrana. Vogliamo vedere ancora il suo calcio, il suo meglio. Se è felice? Penso lo sia, come sempre", alcune delle parole dell'ex centrocampista nerazzurro.