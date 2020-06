tmw Milan, a gennaio Szoboszlai era a un passo. Opzione valida per l'estate, ma non unica

vedi letture

Dominik Szoboszlai era a un passo dal Milan a gennaio. È questo il quadro che viene dipinto da fonti vicine al club rossonero, perché l'ungherese del Red Bull Salisburgo aveva trovato già l'accordo con i rossoneri che, da par loro, sembravano molto vicini a chiudere anche con il club austriaco. Questo dopo che Zvone Boban aveva perso Dani Olmo, finito al Lipsia per una cifra variabile tra i 20 e i 50 milioni (in base ai bonus).

POCO TEMPO - Il Milan quindi avevano in pugno Szoboszlai, ma un problema di timing ha fatto saltare in aria una operazione intorno ai 22 milioni di euro. Il cambio di governance rossonera ha tutt'altro che affievolito l'intenzione di prendere il centrocampista ungherese, classe 2000, considerato come uno degli astri nascenti del calcio continentale. Solo che la situazione potrebbe complicarsi per i tanti interessamenti tra Germania, Spagna e Inghilterra. Oltre a quello del Napoli: valutazione almeno 25 milioni di euro.