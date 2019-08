© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Incontro a Casa Milan tra i nuovi agenti di Gabriele Capanni, attaccante classe 2000 rossonero, e la dirigenza. Il giocatore, passato dalla scuderia di Giuseppe Riso alla P&P Sport Management, deve trovare una sistemazione in vista della stagione che sta per cominciare, visto che partirà in prestito per farsi le ossa e tornare poi al Milan nella prossima stagione.