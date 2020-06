Milan partito pochi minuti fa da Milanello in direzione Torino, dove domani sera si giocherà la sfida di Coppa Italia contro la Juve (LIVE, interviste, pagelle e approfondimenti dalle 21 su TMW), con un curioso numero di mezzi di movimento: sono necessari infatti due pullman, alla rosa e allo staff rossonero, per garantire il distanziamento tra i calciatori. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato:

📽 #Milan in partenza per #Torino in vista della sfida alla #Juventus

🚍 Necessari due pullman per garantire il distanziamento tra i calciatori @AntoVitiello pic.twitter.com/I8rnuappvx

— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 11, 2020