tmw Milan, fiducia sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. No a Mandzukic: niente svincolati

vedi letture

In casa Milan c'è soddisfazione per il mercato appena concluso, anche per la basi poste circa i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu: a gennaio si continuerà a investire per migliorare la rosa, senza però attingere al mercato degli svincolati, compreso il nome di Mario Mandzukic, non ritenuto interessante per i traguardi che si è prefissato il club. Al contrario, tutti gli obiettivi posti sul mercato sono stati raggiunti, con la piccola eccezione del centrale difensivo: nel ruolo i dirigenti hanno fatto valutazioni tecniche ed economiche, preferendo però dare fiducia a chi è in rosa.