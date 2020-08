tmw Milan, Giuseppe Riso in sede: possibile colloquio per il futuro di Pessina

Incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l'agente Giuseppe Riso. Possibile che la chiacchierata venga fatta in merito al futuro di Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta che piace molto al Milan e sul quale lo stesso club di via Aldo Rossi ha il 50% della futura rivendita. Possibile che Gian Piero Gasperini voglia testarlo prima di lasciarlo andare via, con il giocatore che tornerà in campo tra un mese dopo l'infortunio rimediato ieri, che aveva fatto temere il peggio prima degli esami che hanno però escluso l'interessamento dei legamenti.