TMW - Milan, Halilovic verso il prestito allo Standard Liegi

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alen Halilovic, trequartista di proprietà del Milan in uscita dal club rossonero, è vicino ad accasarsi allo Standard Liegi in prestito per il resto della stagione. Il giocatore croato, potrebbe dunque lasciare Milanello senza aver fatto neanche una presenza in A e avendo disputato solo qualche scambolo di gara in Europa League.