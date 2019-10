TMW - Milan, il Genoa pensa a Krunic: ipotesi prestito a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rade Krunic in uscita dal Milan a titolo temporaneo. Il centrocampista arrivato dall’Empoli potrebbe lasciare i rossoneri in prestito nella sessione di gennaio. Si fa largo l’ipotesi Genoa, primi contatti in corso. Krunic e il Milan, potrebbe già essere arrivata l’ora dei saluti...