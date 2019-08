Fonte: Thomas Rolfi

Daniele Sebastiani si muove in prima persona per chiedere Matteo Gabbia al Milan: il giovane centrale rossonero è un obiettivo importante per la difesa del Pescara e come raccolto dal nostro inviato, il numero dei biancoazzurri d'Abruzzo è salito fino a Milano per parlare con il club rossonero.

Il Gabbia rossonero - Classe 1999 di Busto Ardizio, il centrale è reduce da un buon prestito alla Lucchese, dove ha collezionato 29 presenze nel Girone A di Serie C. Con la Nazionale Under 20 ha invece disputato da protagonista il Mondiale di Polonia, dove gli Azzurrini si sono classificati quarti. Per Gabbia sette presenze su sette e solo 45 minuti "mancati".