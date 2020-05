tmw Milan, Krunic verso l'uscita. Ci pensa l'Udinese per il prestito

vedi letture

Arrivato al Milan nella scorsa estate dietro il pagamento di circa 8 milioni di euro, Rade Krunic potrebbe cambiare un'altra volta maglia. Perché lo sloveno, che in rossonero non ha lasciato un segno così palpabile, è finito nelle mire dell'Udinese. L'idea sarebbe quello di prenderlo in prestito per rinforzare un centrocampo che probabilmente perderà Mandragora - verso la Juventus, poi un altro prestito - e Fofana, già messo sul mercato a gennaio con lo Shanghai Shenhua vicino al suo acquisto.