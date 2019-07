TMW - Milan, le condizioni per Lovren: Musacchio può partire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan è in emergenza difensiva. Via Cristian Zapata, fuori Mattia Caldara per infortunio fino a fine anno, i rossoneri dovranno trovare un'alternativa per la retroguardia. O meglio, un nuovo titolare per Marco Giampaolo, con Mateo Musacchio che - pur avendo giocato praticamente tutta la scorsa stagione - che potrebbe essere ceduto qualora dovesse arrivare una proposta importante.

LOVREN PIACE - Oggi in sede è passato Predrag Mijatovic, intermediario molto vicino a Lemic, già procuratore di Vrsaljko, Modric e Lovren. Proprio quest'ultimo è l'indiziato speciale: il Liverpool chiede circa 20 milioni di euro, se il Milan dovesse arrivare a 15 più bonus allora la trattativa entrerà nel vivo. Di più, con due anni di contratto potrebbe anche scegliere di spalmare l'accordo attuale: con un quadriennale da 2,5 - più bonus di rendimento - potrebbe esserci la fumata bianca tra club e giocatore.