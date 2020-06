tmw Milan, lunedì a Lecce senza Ibra: così Pioli prepara il ritorno

A differenza della squadra di Liverani, il Milan è già sceso in campo, lo ha fatto venerdì scorso nella semifinale di ritorno contro la Juventus, una delle due squadre ad interrompere il lungo digiuno da calcio giocato. I rossoneri hanno pareggiato senza subire gol in casa dei bianconeri, ma sono usciti ugualmente dalla Coppa, e così da sabato Stefano Pioli ha messo nel mirino la partita di campionato contro il Lecce. Si giocherà allo stadio Via del Mare, con il Milan che ha l’obbligo di vincere quante più partite in questo rush finale per ottenere un posto nella prossima Europa League.

Le assenze - Mancherà Zlatan Ibrahimovic, ancora alle prese con il problema al polpaccio. Lo svedese sta recuperando e potrebbe tornare tra i convocati nella gara successiva contro la Roma oppure contro la Spal il 1 luglio. Da decifrare anche le condizioni di Musacchio e Duarte, i due centrali anche ieri hanno svolto terapie e lavoro personalizzato e difficilmente saranno della gara. Ci saranno Castillejo e Theo Hernandez, i due giocatori che hanno saltato il confronto con la Juve in Coppa per squalifica.

Gli impegni di giugno - Il Milan, come detto, è partito forte con la sfida alla Juve il 12 giugno, ma dovrà fiondarsi ora in campionato. Avrà sulla propria strada il Lecce fuori casa il 22 giugno e la Roma in casa il 28 giugno, poi sarà un mese di luglio pienissimo di partite, con gli scontri diretti che avverranno dal 4 luglio in poi contro Lazio, Juve e Napoli.

La probabile formazione - Stefano Pioli dovrebbe riproporre lo stesso modulo visto in casa della Juve, cioè un 4231 mascherato e flessibile, che in alcuni casi diventa 442. In difesa ballottaggio a destra tra Calabria e Conti, a centrocampo confermati Kessie e Benancer davanti la difesa, mentre con il ritorno di Castillejo e la presenza in campo di Calhanoglu, uno tra Paquetà e Bonaventura rischia il posto. In attacco Rebic agirà da unica punta e dovrà riscattarsi dopo l’espulsione ingenua allo Stadium. Rischia di nuovo la panchina Leao.

(4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Paquetà, Rebic.