Possibile colpo last minute per il Milan, che da poche ore ha trovato l'accordo per la cessione di Lucas Paquetà al Lione. A prendere il posto del brasiliano in rosa, infatti, potrebbe essere Florian Thauvin, francese classe '93 del Marsiglia. C'è infatti stato un incontro quest'oggi a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e l'entourage del giocatore (Cyril Rool, l'agente, è in queste ore a Milano). Prezzo inferiore ai 15 milioni di euro e contatti continui, per una possibile pista di mercato da monitorare con attenzione.