tmw Milan, prove anti Juve per Pioli: Rebic unica punta, Paquetà-Calhanoglu a supporto

Il Milan si prepara a tornare in campo per affrontare la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dove non ci saranno Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic e Samu Castillejo, tutti squalificati. Nella partitella di oggi in famiglia Stefano Pioli ha fatto le prove generali di formazione in vista della gara di venerdì. Davanti a Donnarumma il tecnico rossonero ha schierato Calabria, Romagnoli, Kjaer e Conti, con Bonaventura, Bennacer e Kessie a centrocampo. Rebic unica punta nel 4-3-2-1, con Paquetà e Calhanoglu a supporto del croato.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kjaer, Conti; Bonaventura, Bennacer, Kessie; Paqueta, Calhanoglu; Rebic.