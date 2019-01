Fonte: Alessandro Rimi

Pepe Reina, portiere del Milan, ha parlato dal palco in occasione della presentazione del 15° Torneo Amici dei Bambini, in corso di svolgimento in questi minuti a Milano. Questo quanto raccolto dagli inviati di TMW: "A Napoli mi sono trovato molto bene, posso solo ringraziare questa città, al di là di quanto successo con la tifoseria. Ho scelto il Milan perché rappresentava una grande sfida, cioè quella di riportare i rossoneri in Champions. In campo al momento posso fare poco, perciò nel frattempo provo a far diventare Donnarumma uno dei migliori portieri al mondo. Ha tutte le potenzialità per farlo. Higuain? L'ho abbracciato e gli ho fatto un grande in bocca al lupo, purtroppo il calcio è anche questo. Gattuso arrabbiato per il rendimento negli allenamenti? Il mister in realtà non era contento neanche prima, la squadra molla un po' in anticipo in alcuni momenti. Una personalità come la sua si sente, giusto che ci sproni sempre al massimo".