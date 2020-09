tmw Milan, risolte le ultime criticità per Brahim Diaz. Arriverà in prestito secco dal Real

vedi letture

Brahim Diaz, trequartista classe '99, sarà domani in Italia per firmare con il Milan e per le visite di rito: prestito secco la formula con cui il club rossonero ha concluso l'operazione, una formula scelta per velocizzare l'affare e tagliare corto i discorsi circa riscatto e controriscatto. I rapporti con il Real Madrid sono ottimi e l'eventuale riscatto verrà discussa in queste settimane.