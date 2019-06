TMW - Milan, sondaggio per Mandragora dell'Udinese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a muoversi il mercato attorno al nome di Rolando Mandragora. Nonostante un Europeo U21 sfortunato il centrocampista dell'Udinese continua ad essere seguito in chiave mercato da alcuni club di Serie A. Dopo Roma e Fiorentina, infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ci sarebbe stato un sondaggio anche da parte del Milan che in vista della stagione in arrivo vuole rilanciare sotto la guida di Marco Giampaolo un nuovo progetto tecnico basato su giovani di prospettiva. Mandragora (21) è sotto contratto con l'Udinese fino al giugno 2023.