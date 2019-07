TMW - Milan, spunta l’idea Otamendi: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan a lavoro, a caccia di rinforzi in difesa. L’ultima idea è Nicolas Otamendi, difensore del Manchester City in uscita dagli inglesi. Primi approcci tra le parti, il Milan studia la situazione anche se il Valencia al momento resta in vantaggio. I rossoneri ci pensano, la nuova idea è Otamendi...