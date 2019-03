© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan non ha intenzione, per ora, di rinnovare il contratto di Jesus Suso. Lo spagnolo vorrebbe sedersi al tavolo per trattare un prolungamento, con aumento salariale da 3 milioni a 5, ma la dirigenza non è convinta. Gennaro Gattuso, dal canto suo, preme per blindarlo, perché ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro.

NESSUNA OFFERTA - Sarebbe però il terzo rinnovo in due anni, tutti al rialzo. Così se dovesse arrivare una proposta intrigante, forse anche lievemente al di sotto della clausola, Suso sarebbe libero di lasciare Milano. Per ora, però, ci sono solo interessamenti: Atletico Madrid in primis, ma anche Arsenal e Tottenham.