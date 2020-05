tmw Milan, terapie per Ibrahimovic. A Milanello tutti presenti tranne Kessie

Zlatan Ibrahimovic ha cominciato a lavorare a Milanello per provare a smaltire la lesione al muscolo soleo del polpaccio destro. Stamattina lo svedese era presente al centro sportivo per sottoporsi a terapie e cure specifiche, l’obiettivo del campione rossonero è di tornare in campo agli inizi di luglio. Lavoro intenso invece per il resto della squadra, sempre in gruppo e con il pallone. Esercitazioni tecniche per tutta la rosa tranne Franck Kessie, ancora assente ma vicino al rientro se anche il secondo tampone sarà negativo (ieri ha effettuato il primo esame contro il coronavirus). Mister Stefano Pioli sta studiando alternative in attacco per sostituire Ibrahimovic nelle prime partite di campionato.