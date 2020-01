Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Incontro terminato tra l'agente di Pepe Reina e il Milan nella sede del club rossonero. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione il nodo per il passaggio del portiere all'Aston Villa è legato al sostituto, visto che la società di via Aldo Rossi vuole prima trovare un sostituto all'altezza che possa essere il secondo di Donnarumma. Tra lo spagnolo e gli inglesi c'è già l'accordo e l'estremo difensore spinge per andare in Premier League.