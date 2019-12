Fonte: Dal nostro inviato, Niccolò Pasta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Milan Theo Hernandez ha parlato in zona mista dopo il successo di Parma: "Era una partita molto importante, avevamo bisogno di vincere, ci dà la fiducia di affrontare al meglio le prossime partite".

Sei il miglior marcatore del Milan.

"Cerco di dare il massimo per me e per la squadra. Sono felice se riesco ad essere decisivo per portare dei risultati".