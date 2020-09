tmw Milan, Tonali è già arrivato in città. Domani il giorno delle visite e della firma

Sandro Tonali è già arrivato a Milano. Il centrocampista - che arriva dal Brescia in prestito oneroso a 10 milioni con diritto di riscatto a 15 milioni e altri 10 milioni di bonus aggiuntivi - sta alloggiando temporaneamente in un hotel in zona San Siro, in attesa di svolgere domani mattina le consuete visite mediche alla Madonnina. Al termine, la firma e l'atteso annuncio finale.