Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di imago sportfotodienst

L’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi ha parlato oggi ai microfoni di TMW del mercato e delle ambizioni della Fiorentina: “Dalla Fiorentina di quest’anno non bisogna attendersi miracoli. Commisso ha preso in mano la squadra, ha messo insieme una società abbastanza buona. Pradè sa fare il suo mestiere e potrà dare una mano importante. È chiaro che bisogna aspettare il prossimo anno. Ora metteranno insieme una squadra decente per fare il salto di qualità il prossimo anno”.

Su Ibrahimovic alla Fiorentina: “Mi è stato chiesto se Ibrahimovic fosse un giocatore ideale e io ho detto che per il fisico che ha e le qualità che ha potrebbe essere l’ideale. È un giocatore che i gol li sa fare, in una squadra che ha bisogno di essere portata per mano credo che sia l’ideale. Ibra non è un piantagrane, riesce sempre a entrare bene nell’ambiente. Magari può anche ridursi lo stipendio di 2-3 milioni e fare la differenza”.