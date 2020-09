tmw Monaco, Barreca in partenza. Richiesta da parte del Watford

vedi letture

Antonio Barreca è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera. L'avventura al Genoa si è chiusa e ora per l'esterno mancino del Monaco non mancano le proposte. Club in Serie A hanno preso informazioni negli scorsi giorni (Crotone, Fiorentina tra le altre), spunta adesso anche una richiesta inglese. Per Barreca c'è il Watford di Pozzo, che cerca rinforzi per puntare alla pronta risalita in Premier League.