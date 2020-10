tmw Monaco, Bennasser in uscita: è stato proposto a tre club di Serie A

Per il centrocampista centrale del Monaco Youssef Ait Bennasser, classe ‘96, potrebbe esserci un futuro in Italia. Il giocatore è infatti in uscita dal club transalpino e in queste ore sarebbe stato proposto dall’agente FIFA Davide Bellantone ad alcuni club di Serie A fra cui Parma, Milan e Fiorentina. Il nazionale marocchino è in possesso di passaporto comunitario e sarebbe pronto alla sua prima avventura lontano dalla Francia.