Aït-Bennasser vince la causa e viene reintegrato in rosa. Il Monaco non gli permetteva di allenarsi

vedi letture

Youssef Aït-Bennasser era stato "scartato" nello scorso luglio dal Monaco insieme a Samuel Grandsir, ma ha chiesto alla commissione legale della LFP di essere reintegrato nel gruppo guidato da Niko Kovac. Il giocatore ha vinto la sua causa oggi e potrà allenarsi nuovamente con il gruppo professionistico.

Il centrocampista 24enne, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, era comparso martedì in tribunale per spiegare che la sua situazione era addirittura peggiorata dopo la chiusura del mercato invernale, specificando di non avere più accesso ai campi di allenamento e di essere costretto a lavorare a parte. Il club si è difeso sostenendo che il suo programma specifico era stato stilato per proteggere il giocatore dal rischio di infortunio, viste le condizioni fisiche non ottimali.

Secondo la commissione legale, il giocatore era "completamente emarginato e tale circostanza è stata sufficiente a dimostrare il mancato rispetto dello statuto che tutela i calciatori professionistici". E così ha invitato il Monaco a reintegrare il giocatore a partire da martedì 9 marzo. Il club ha sette giorni per presentare ricorso contro la decisione.