Lecce, Corvino a lavoro oltreconfine: contatti con Bennasser del Monaco e Bijl dell'Emmen

Potrebbe arrivare dal Monaco un nuovo centrocampista per il Lecce. Stando a quanto riportato da SoloLecce.it Pantaleo Corvino in queste ore starebbe lavorando per mettere a disposizione di Marco Baroni il franco-marocchino Youssef Ait Bennasser in scadenza di contratto con il club del Principato.

Per la difesa, invece, la società salentina starebbe lavorando per Glenn Bijl, terzino olandese classe 1995 in forza all'Emmen.