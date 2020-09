tmw Nainggolan-Cagliari, l'Inter chiede Walukiewicz ma Giulini nicchia. Si tratta sui giovani

Nainggolan-Cagliari, si tratta a oltranza. Il club rossoblù, non è un mistero, da settimane ha messo in agenda il rientro in Sardegna del centrocampista belga di origini indonesiane, non certo al centro del progetto tattico nell’Inter di Antonio Conte. Per questo le parti stanno cercando un accordo che soddisfi tutti: il Ninja, che salterà la sfida contro il Benevento per una faringite, vuole a tutti i costi il Cagliari e ha da tempo l’accordo con il club presieduto da Tommaso Giulini. Tra le società, invece, si cerca la quadra: i nerazzurri chiedono 12 milioni, che i sardi vorrebbero cercare di coprire con contropartite tecniche, inserendo nella trattativa due-tre giovani. Il nome che intriga l’Inter è quello di Sebastian Walukiewicz, difensore centrale 2000, valutato tra i 7 e gli 8 milioni di euro, che resterebbe un anno in prestito a Cagliari prima di raggiungere Milano. Oltre a lui, che il Cagliari al momento non è affatto convinto di cedere però, si tratta sui nomi dei giovani Riccardo Ladinetti e Roberto Biancu, entrambi centrocampisti classe 2000: il primo verrebbe girato dai nerazzurri in Serie B (Reggiana e Brescia favorite), mentre il secondo resterebbe ancora a Olbia in prestito, rimandando di un anno qualsiasi decisione sul suo futuro. Attenzione anche al nome di Nunzio Lella, anche lui difensore classe 2000, anche lui in prestito all'Olbia.