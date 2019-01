© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano serrati i contatti tra il Napoli e il Cagliari per Nicolò Barella in vista della prossima estate. Il centrocampista dei sardi è l'obiettivo numero uno per la prossima estate, ma il presidente Giulini non pare intenzionato a trattare con l'inserimento delle contropartite proposte dal ds azzurro Giuntoli. I nomi di Rog e Ounas non convincono, soprattutto per la parte economica fissa di 20 milioni di euro che il club partenopeo vorrebbe mettere sul piatto. Il ds del Cagliari Carli chiede 40 milioni e si sta informando su alcuni giovani delle giovanili partenopee che dunque abbassino il prezzo fisso solo parzialmente e che permettano al Cagliari di pensare anche al futuro. Uno dei nomi presi in esame è quello dell'esterno offensivo classe 2003 e già convocato dalla Nazionale U15 Bruno Umile. L'idea dei sardi è quella di ottenere 40 milioni e almeno tre giovani prospetti dal valore totale di circa 10 milioni di euro.