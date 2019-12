TMW - Napoli, difficile il rinnovo per Mertens. Contatti con Inter e United

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dries Mertens sarà uno dei prossimi svincolati di lusso per la finestra trasferimenti di giugno, a meno che il Napoli non decida di abbassare le pretese in vista di gennaio, con un possibile colpo Zlatan Ibrahimovic. Il belga ha chiesto un aumento contrattuale a De Laurentiis che, però, non ha intenzione di concederglielo. La richiesta è di un biennale a sei milioni di euro annui.

TRE SU DI LUI - Così l'Inter sta pensando di soddisfare Mertens, per l'ennesimo colpo a parametro zero di Giuseppe Marotta. Un acquisto alla Godin, per alzare ulteriormente l'asticella anche davanti, pensando che Alexis Sanchez difficilmente sarà confermato. Non c'è solo la società nerazzurra, perché anche Manchester United e Borussia Dortmund si stanno muovendo per cercare di anticipare la concorrenza.